ارتفاع ضحايا اشتباكات الميليشيات بالزاوية الليبية لـ 6 قتلى وإصابة 15 آخرين

كتب أحمد جمعة

أكد جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات المسلحة بين ميليشيات تتبع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية إلى ستة قتلى بينهم طفلان وإصابة 15 آخرين، مشيرا إلى أن الأطقم الطبية تنتظر فتح الممرات الآمنة لنقل المصابين والجرحى وإخراج العالقين.

ونجحت وساطة حكماء وأعيان مدينة الزاوية في الاتفاق على وقف إطلاق النار وهدنة بعد التوافق على تسليم المتهم بقتل أحد العناصر المسلحة في مليشيا "السلعة" التابعة لوزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية.

واستنكرت وزارة الداخلية الليبية في حكومة فتحي باشاغا بأشد العبارات الاشتباكات المسلحة بمدينـة الزاوية والتي نتج عنها ترويع للآمنين ووقع أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أن هذه الأحداث المأساوية بالمدينة تتحمل مسؤوليتها الحكومة منتهية الولاية بإعطاء الشرعية لأشخاص خارجين عن القانون ومروجين للمخدرات بالرغم من تعاهدها بضـم هـذه المجموعات للمؤسسة الأمنية والعسكرية وفق ضوابط وشروط تلزمهـا الانصياع للسلطات بالدولة الليبية.

وأشار بيان وزارة الداخلية الليبية إلى إهدار حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية للمال العام وعدم وضعها بعين الاعتبار لهذه المجموعات المسلحة وضمها ووضعه الآليات لضمها لمؤسسات الدولة، موضحا أن وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان باشرت عمليات الاستدلال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتسببين في هذه الاشتباكات وتقديمهم للعدالة.

وطالبت الداخلية الليبية المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه الأفعال التـي أصبحت تستمر بشكل مستمر وتعرض حياة المواطنين والأمنين الليبيين للخطر.