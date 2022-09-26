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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوى

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 10:47 ص
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوى حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين نقل بالكيلو 160 بطريق الواحات البحرية إتجاه القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وعلى الفور تم رفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الخدمات المعينة بطريق الواحات الصحراوى، نطاق قسم شرطة الواحات البحرية بوقوع حادث مرورى بين سيارة نقل وربع نقل أعلى الطريق، ووقوع مصابين وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور وبصحبتهم أوناش، وتبين وقوع حادث مرورى بين السيارات، نتج عنه إصابة 4 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفع حطام الحادث وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 

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