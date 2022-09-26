إصابة رئيس شركة فايزر بفيروس كورونا للمرة الثانية

كتبت أمل علام

كشفت شبكة CNN الإخبارية، عن إصابة ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية فايزر، بفيروس كورونا للمرة الثانية، مضيفًا أن الاختبارات أثبتت إيجابيته للفيروس وهو "على ما يرام"، كما قال في تغريدة له يوم السبت .



شركة فايزر

وأضاف بورلا، أنه لا يعاني من أي أعراض، مضيفا: "بينما أحرزنا تقدمًا كبيرًا، لا يزال الفيروس معنا"، مضيفا، إنه لم يحصل على الجرعة المعززة المحدثة لفيروس كورونا حتى الآن لأنه ينتظر 3 أشهر بعد إصابته السابقة بفيروس كورونا، كانت نتيجة اختباره إيجابية لفيروس كورونا في أغسطس .

وتنصح شبكة CNN الإخبارية قائلة: إذا لم يتم تطعيمك في عام 2022، ولم تكن مصابًا بعدوى حديثة، فإنني أنصحك بالحصول على التعزيز عاجلاً وليس آجلاً.

من الذي يجب أن يحصل على اللقاح المعزز المحدث لفيروس كورونا الآن - ومن يجب أن ينتظر؟

يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي الأشخاص الذين تعافوا مؤخرًا من عدوى كورونا بالانتظار للحصول على دفعة على الأقل حتى يمر المرض ويصبح الشخص غير معدي.

يقول مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) أن الشخص "قد يفكر في تأخير اللقاح لمدة 3 أشهر من وقت بدء الأعراض."

يمكن للإصابة بالعدوى أن تعمل كمعزز، وقد أظهرت الدراسات أن الأشخاص معرضون لخطر منخفض نسبيًا للإصابة بالمرض مرة أخرى لمدة 3 أشهر تقريبًا بعد تعافيهم، وقد قامت شركة فايزر بتحديث لقاح كورونا.

ذكرت شبكة CNN أن الأشخاص قد لا يرغبون في الانتظار لمدة تصل إلى 3 أشهر إذا كانت مستويات كورونا مرتفعة في المجتمع أو أن المناعة منخفضة لديهم.

وقع مركز السيطرة على الأمراض (CDC) على الجرعات المعززة المحدثة من شركة فايزر وموديرنا Pfizer و Moderna في 1 سبتمبر.

وقالت شبكة CNN الإخبارية، إن لقاح فايزر Pfizer / BioNTech الجديد هو جرعة 30 ميكروجرام مصرح به للأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكثر، و لقاح موديرنا Moderna المحدث هو جرعة 50 ميكروجرام مصرح به للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكبر.