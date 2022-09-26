إزالة 47 حالة تعد زراعى ضمن أعمال الموجة الـ 20 فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إستمرار أعمال المرحلة الأولى من الموجه الـ 20 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو أملاك الدولة بنطاق المحافظة، والتي بدأت أعمالها في 13 أغسطس الماضي ، والتي تنفذ على ثلاث مراحل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.



أشار المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ المرحلة الأولى لإزالة التعديات المخالفة ضمن أعمال الموجة الـ 20، وأسفرت الحملة عن تنفيذ إزالة 36 حالة تعد بمساحة 3 ألاف و850 متر مباني و11 حالة تعد بمساحة 19 فدان و14 قيراط أرض زراعية بنطاق المحافظة.

كما تم قطع المرافق عن 4 حالات تعد بمساحه 1194 متر، وعدد 6 حالات تعد على مساحة 490 متر بمركز أولاد صقر، وعدد 5 حالات تعدي علي مساحة 715 متر وعدد 1 فدان و5 قيراط و4 أسهم بمركز أبو حماد وعدد 3 حالات تعدي على مساحة 337 متر بمركز كفر صقر.



شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزاله تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها .





