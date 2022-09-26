إزالة 345 حالة تعد بالبناء على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن إجمالي ما تم تنفيذه من قرارات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بلغ 345 حالة، منذ بدء أعمال المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات والتي تستمر في الفترة من 10 -29 سبتمبر الجاري بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة، وذلك تنفيذاً لتعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومتابعة وإشراف السيد وزير التنمية المحلية.

استعرض المحافظ، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ قرارات الإزالة، مشيرا إلى أنه تم إزالة عدد 322 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة و23 حالة تعدٍ على أرض زراعية، مؤكداً على استمرار الوحدات المحلية بجميع المراكز في تنفيذ الحملات اليومية لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها.

وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة مواصلة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعدي عليها.

من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمركزي (سمالوط - المنيا)، أمس الأحد، 3 حالات تعد بالبناء المخالف على أراضي أملاك دولة (الموارد المائية والري - الإصلاح الزراعى).