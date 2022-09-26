إزالة 26 حالة تعد على أملاك الدولة بأسيوط ضمن المرحلة الثانية من الموجة 20

أسيوط - هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تنفيذ إزالة لـ 26 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة، وزراعة بمركزى الفتح وساحل سليم خلال حملات الإزالات التى تتم بالمراكز، والقرى ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 لافتاً إلى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وممتلكات الرى وحقوق الدولة وممتلكاتها مشيراً إلى استمرار تنفيذ تلك الإزالات حتى 29سبتمبر الجارى على أن يتم تنفيذ المرحلة الثالثة فى 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

وأوضح محافظ أسيوط أن حالات التعدى التى تم إزالتها خلال يوم واحد كانت 22 حالة على إجمالى مساحة 2142 متر مبانى و4 حالات زراعة على مساحة 3 قراريط و14 سهما بمركزى الفتح، وساحل سليم خلال حملات بإشراف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، وبمشاركة عبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وأسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وبالتنسيق مع الإدارة العامة للرى برئاسة المهندس عمر سيف النصر وباستخدام معدات تلك الوحدات المحلية وذلك بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأمن وجهات الولاية ومسئولى حماية الأراضى وأملاك الدولة والرى وشريف دياب مسئول ملف الإزالات بالمحافظة.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.