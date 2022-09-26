ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفوم) الأوكرانية عن فالنتين ريزنيشنكو رئيس الإدارة الإقليمية في دنيبروبتروفسك قوله" إن القوات الروسية أطلقت 130 قذيفة مدفعية ثقيلة من طراز ميلرز على منطقة نيكوبول بمنطقة دنيبروبتروفسك خلال الليل".

وأضاف"الروس كانوا يطلقون قاذفات الصواريخ والمدفعية الثقيلة على منطقة نيكوبول طوال الليل، استهدفت أربع مناطق وهي نيكوبول، مارهانيتس، تشيرفونوهريفكا، وميروف، وأصابت ما يقرب من 130 قذيفة روسية مدننا وقرانا، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن".

وأشارت إلى أن ما يقرب من 40 منزلا وأكثر من 20 مبنى تجاري، ومحطة تحويل وخطوط كهرباء تعرضت لأضرار جسيمة في نيكوبول.

في سياق متصل، قال بافلو كيريلينكو، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، إن الهجمات الروسية خلال اليوم الماضي على دونيتسك أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 11 آخرين.

وأشار كيريلينكو إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

كما وردت تقارير، أن القوات الروسية ضربت كراماتورسك أمس حيث تسبب صاروخان من طراز إس-300 في إلحاق أضرار بمستشفى ومجمعات سكنية.

بدورها، أعلنت القيادة الجنوبية للقوات الأوكرانية اليوم الاثنين، أن القوات الروسية هاجمت منطقة أوديسا بطائرات كاميكازي بدون طيار خلال الساعات الماضية؛ ما تسبب في وقوع انفجارات وإجلاء مواطنين.

وذكرت القيادة في بيان لها - نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أن قوات الدفاع الجوي نجحت في تدمير طائرة مسيرة، بينما أصابت طائرتان بدون طيار، أحد أهداف البنية التحتية العسكرية، وتم إخلاء المكان من المدنيين بسبب اندلاع حريق واسع النطاق وتفجير ذخيرة".

وأشارت القيادة إلى أنه بحسب المعطيات الأولية لم تقع إصابات، كما أنه تم إخماد الحريق، بينما تستمر عملية الإنقاذ.

من جهة أخرى، أعلنت لجنة الاقتراع المركزية بإقليم لوجانسك اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة الأوكرانية أطلقت قذائف على مدرسة بمدينة روبيجنويه تحتضن مركزا للتصويت في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، وأنه تم انتقال لجان الاقتراع المحلية إلى مراكز احتياطية للتصويت.

وقالت رئيسة لجنة الاقتراع المركزية بلوجانسك، يلينا كرافتشينكو - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "سجلنا قصفا بمدينة روبيجنويه، وأصابت 6 قذائف مركزا للتصويت في الاستفتاء بمدرسة رقم (10)، ولهذا السبب اتخذ قرار بنقل جميع لجان الاقتراع إلى مراكز احتياطية".

وقد بدأت في إقليمي دونيتسك ولوجانسك وفي مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون، صباح يوم الجمعة الماضية، استفتاءات حول مسألة الانضمام إلى روسيا ويستمر التصويت حتى الغد.

تجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت منذ 24 فبراير 2022، عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك "رسميا دعم موسكو التى اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت فى مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.