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أهم الظواهر الزراعية المرتبطة بتغيرات فصل الخريف.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 26 سبتمبر 2022 12:00 ص
أهم الظواهر الزراعية المرتبطة بتغيرات فصل الخريف.. اعرف التفاصيل الخريف - الطقس
كتبت أسماء نصار

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"الخريف" فصل من فصول السنة الأربعة فى المناطق المعتدلة وهو يتبع الصيف ويليه الشتاء، توجد عدة تعاريف لفصل الخريف منها ما هوفبكى " بداية الاعتدال الخريفى" منتهى " نصف فصل بين الفصل الحار والفصل البارد" وتقويمى " حيث تختلف التواريخ حسب البلدان ويمتد هذا الفصل فى نصف الأرض الشمالى من أواخر الربع الثالث إلى قرب نهاية الربع الأخير، أما فى نصف الكرة الجنوبى فهو يبدأ مع نهاية الربع الأول ويمتد حتى أواخر الربع الثانى.‎

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الظواهر الزراعية المرتبطة بتغيرات فصل الخريف 

1- مناسب لانتشار الحشرات حرشفية الأجنحة “دودة ورق القطن وديدان الأوراق والثمار “ وسوسة النخيل وصانعات انفاق الأوراق وزيادة أخرى فى الذبابة البيضاء والمن والجعال وضرورى جدا العناية بفحص النباتات أول بأول والاستعداد بالمبيدات المناسبة.

2- مناسب أيضا لكل الأمراض الفطرية المحبة الرطوبة الحرة زى البياض الزغبى والانثراكنوز وتبقعات الأوراق الفطرية وضرورى جدا بداية الرش الوقائى بالميتالكسيل والمفينوكسام واكسى كلور والنحاس.

3- ضعف الامتصاص نتيجة زيادة الرطوبة وزيادة فرق حرارة الليل والنهار وضرورى جدا العناية بإضافة حامض الفسفوريك أو عالي الفسفور بصفة دورية لكافة المحاصيل.


الخريف

فصل الخريف

الامراض

الزراعة



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