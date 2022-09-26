أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بالإسراع فى إنشاء المخازن الاستراتيجية للدواء

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستجدات إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء.

الرئيس السيسي يوجه بالإسراع فى خطوات إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبى

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مستجدات إنشاء منظومة المخازن الاستراتيجية للدواء، وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لإنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبي على مستوى الجمهورية بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطي استراتيجي لتغطية احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمات الطبية والدواء، وذلك وفق المعايير العالمية، وباستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، مع توفير عوامل استدامة فاعلية الادارة والتشغيل. مصر تدين الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى أدانت جمهورية مصر العربية، الاثنين، الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى والتي تقوم بها عناصر متطرفة يهودية على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

الحكومة تنفى بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن بيع الموانئ المصرية لجهات أجنبية، تواصل المركز مع وزارة النقل، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة مطلقاً لبيع أي من الموانئ المصرية لجهات أجنبية.