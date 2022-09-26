أخبار سارة شروط الحصول على شقة سكنية وخاتم الماس أرخص من الذهب.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم ،عددا من الأخبار الهامة في النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع على رأسها شروط الحصول على شقة جديدة وجهود وزارة قطاع الأعمال لتطوير مصانع الادوية وغيرها من الاخبار الهامة .

ومن أهم الأوراق المطلوبة للاسكان

- صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجته، بشرط أن تكون سارية.

ـ شهادة دخل لا تتجاوز عن ٤٥٠٠ جنيه للأعزب و٦٠٠٠ جنيه للأسرة.

ـ إحضار أى مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية.

- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال والشركات : يلزم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوى والشهري.

ـ بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:شهادة من محاسب قانونى معتمد توضح صافى الدخل السنوى أو الشهرى علاوة على مهنة المتقدم.

ـ صورة من السجل التجارى أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

-شهادة التأمينات الإجتماعية، أن وجدت، موضحاً بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

ـ بالنسبة للارامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

كما تضمنت النشرة وجود الماس اقل سعرا من الذهب إذ طرحت إحدى الشركات خاتم ألماس بسعر 4 آلاف جينه فقط، ويختلف سعر الألماس وفق نوع الحجر ودرجة النقاء واللمعان في حين طرحت شركة أخرى خاتم ربع قيراط بسعر 6500 جنيها.

واستعرض الزميل عبد الحليم سالم لقاء الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، تفقد الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية التابعة للوزارة، وترأس اجتماع مجلس الإدارة لاستعراض عدد من الملفات والموضوعات الهامة.، بحضور الدكتور أشرف الخولى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والدكتور احمد حجازى رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي .

واستعرض الوزير، تطورات الموقف التنفيذي لمشروع تطوير وتحديث الشركات التابعة ب1.8 مليار جنيه، وذلك لتحقيق متطلبات التصنيع الجيد GMP ومشروعات لزيادة الطاقة الإنتاجية ، و يشمل نحو 63 مشروعًا في عدد 8 شركات تابعة، والتي من المتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي 2023/2024.

ووجه الوزير إدارة الشركة القابضة بضرورة الالتزام بالجدول الزمني المقرر للانتهاء من أعمال التحديث والتطوير لخطوط الإنتاج، وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول المملوكة للشركات وتعزيز برامج الشراكة مع القطاع الخاص.

وفى النشرة تم استراض تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 85.10 دولار و77.79دولار للخام الأمريكى ، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكى 77.79دولار للبرميل..

أيضا كشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي، لتصل إلى 5 مليارات دولار، خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 983.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 412.7%.

هذا وترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول لإعتماد نتائج الأعمال وابرزها إضافة احتياطيات جديدة تقدر بنحو 15 مليون برميل