أخبار البورصة اليوم الاثنين 26-9-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 26-9-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 103 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.375 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم؛ بي أجي للتجارة والاستثمار، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، بلتون المالية القابضة، اودن للاستثمارات المالية، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، الدولية للأسمدة والكيماويات.

البورصة تربح 103 مليون جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 103 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.375 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 502.6 مليون ورقة مالية بقيمة 948.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 44.3 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.91% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.17%، والعرب على 4.92%، واستحوذت المؤسسات على 22.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 795.2 ألف جنيه، 22.9 مليون جنيه، 91.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 31.8 مليون جنيه، 4.4 مليون جنيه، 78.7 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 9827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.37% ليغلق عند مستوى 1902 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 12145 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.6% ليغلق عند مستوى 3978 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 3176 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3419 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.30% ليغلق عند مستوى 1231 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 41 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

أسهم خزينة

وأعلنت شركات بالم هيلز للتعمير، والكابلات الكهربائية المصرية، وابن سينا فارما، وأوراسكوم المالية القابضة، وإيديتا للصناعات الغذائية شراء الأولى 530 ألف سهم خلال جلسة أمس الأحد، والتي تمثل نسبة 0.02% من أسهم الشركة، وشراء الثانية 140 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.64%، وشراء الثالثة 315 ألف سهم خزينة، وشراء الرابعة 4.7 مليون سهم، وشراء الخامسة عدد 1198 سهم بنسبة 0.0002%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى 600 ألف سهم، 40.5 ألف سهم، على التوالي، كما باعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 966.9 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية 390 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 34.5 ألف سهم، 42.5 ألف سهم، 167 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) عدد 9 آلاف سهم، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 2987 سهم.

مطاحن جنوب القاهرة

قالت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إن مجلس الإدارة وافق على نتائج أنشطة الشركة خلال شهر أغسطس الماضي، وحققت الشركة فائض قدره 1.653 مليون جنيه مقابل عجز قدره 4.539 مليون جنيه عن الشهر المثيل من العام المالي السابق.

كما وافق مجلس الإدارة على العرض على الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في استمراريتها طبقًا للمادة 69 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 60 من النظام الأساسي للشركة.