أبرزها تعديل مواعيد زيارة القلعة.. قرارات جديدة للمجلس الأعلى للآثار

كتب محمد أسعد

ترأس اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، واستهل الاجتماع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، باستعراض الإنجازات التي نفذتها القطاعات المختلفة للمجلس الأعلى للآثار خلال شهر سبتمبر الجاري، من بينها البدء في أعمال حفائر 9 مواقع أثرية للآثار المصرية، وأعمال تطوير عيون موسى وتطوير الآبار الخاصة بها، وأهم المشاريع الأثرية بمحافظتي القاهرة والجيزة منها بدء التشغيل التجريبي لمشروع تطوير وتشغيل خدمات الزائرين بمنطقة أهرامات الجيزة، وكذلك أهم مشاريع مصر الوسطي، منها بدء أعمال الموسم الثاني لترميم مقبرتين رقم 29، 33 بمنطقة بني حسن بمحافظة المنيا، وتثبيت اللوحات الإرشادية بمدخل المنطقة الأثرية بصان الحجر، وجاري تجهيز مركز الزوار.

وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أعمال الصيانة التي تتم لماكينات مشروع خفيض منسوب المياه الجوفية بمنطقة كوم الشقاقة بالإسكندرية، وأعمال تطوير نظام الإضاءة، مع استمرار أعمال الصيانة لمقابر النبلاء بتل بسطة، لافتا إلى أن أبرز المشاريع القائمة في مصر العليا تتضمن ترميم وإظهار الألوان بالعديد من المعابد منها معابد إسنا وهابو والكرنك ودندرة وأبيدوس.

كما تم استعراض جهود الإدارة العامة للآثار المستردة مع كافة الجهات الوطنية في استرداد العديد من القطع الأثرية منها عدد 16 قطعة أثرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وقطعتين من دولة بلجيكا. وافتتاح شجرة مريم بالمطرية، إحدى نقاط رحلة العائلة المقدسة، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وتطوير المنطقة المحيطة بها.

بالإضافة إلى المشاريع الأثرية الجاري العمل بها حالياً تمهيدا لافتتاحها خلال الفترة المقبلة، ومنها معبد بن عزرا وحصن بابليون بمصر القديمة، والمتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، وجامع الظاهر بيبرس بالسيدة زينب؛ حيث قام الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، باستعراض الموقف التنفيذي لمشروع ترميم الجامع والتأكيد على أنه جاري الانتهاء من أعمال الترميم الأساسية للجامع.

كما استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الفعاليات المتنوعة التي تنظمها المتاحف على مستوى الجمهورية بهدف ربط فئات المجتمع بها والعمل على رفع وتنمية الوعي السياحي والأثري.

وخلال الاجتماع قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، تعديل مواعيد الزيارة الخاصة بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة لتبدأ في تمام الساعة الثامنة صباحا بدلا من الساعة التاسعة صباحا، وذلك ابتداءً من الأول من شهر أكتوبر 2022. كما وافق المجلس على الإهداء المقدم من السيد إيهاب سعد الدين مصطفى إلى المجلس الأعلى للآثار، لمجموعة من 109 قطعة أثرية والتي كانت في حيازته، وذلك بدون مقابل.

هذا بالإضافة إلى التأكيد على قرار مجلس الإدارة السابق بالموافقة على دخول المصريين والعرب والأفارقة والأجانب المقيمين جميع المواقع الأثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للآثار، ماعدا مقابر كل من الملك توت عنخ آمون، والملك ستي الأول، والملك رمسيس السادس، والملكة نفرتاري بالأقصر، وأهرامات الجيزة من الداخل، مجاناً، وذلك يوم غد الثلاثاء الموافق 27 من سبتمبر 2022، بمناسبة الاحتفال بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.