CIA يكشف نموذج المنزل الذى اختبأ به الظواهرى فى أفغانستان

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA عن نموذج للمنزل الذى استخدمه زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهرى فى أفغانستان للاختباء به، قبل أن يتم قتله فى غارة بدرون أمريكية فى أغسطس الماضى.

وبحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا"، فإنه بعد فترة قصيرة من مقتل الظواهرى، نشر مسئولو البيت الأبيض صورة تظهر بايدن يتحدث إلى مدير السى أي أيه ويليام برنز مع صندوق خشى مغلق موضوع على الطاولة أمامهما، والآن، تم عرض محتوى الصندوق فى متحف السى أي إيه داخل مقر الوكالة فى فرجينيا، وهذا المحتوى عبارة عن نموذج لمنزل جدرانه بيضاء مكون من خمس طوابق على الأقل وثلاث شرفات معتمة جزئيا.

وأشار التقرير إلى أن متحف السى أي إيه مغلق أمام الجمهور، ويقتصر الدخول إليه على موظفي الوكالة وضيوفها فقط. وسمح السى أي إيه للصحفيين بالقيام بجولة فى المتحف، الذى تم تجديده مؤخرا تزامنا مع الذكرى 75 لتأسيس الوكالة، جزء من جهود أكبر لاستعراض تاريخها وإنجازاتها.

وبالقرب من نموذج منزل الظواهرى، هناك سبعة نجوم تكرم موظفي السى أي إيه، والتي كانت من قبل جزءا من نصب تذكارى فى أفغانستان. وهناك معروضات أخرى تشمل رسوم من الفيلم المزيف الذى استخدم فى إطار عملية إنقاذ الدبلوماسيين الأمريكيين من إيران فى عام 1980، والتي جسدها فيلم بن أفليك "أرجو".