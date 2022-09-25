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وزير عراقى: بدء عمليات ضخ النفط الخام لمصفى كربلاء النفطى

الأحد، 25 سبتمبر 2022 11:54 ص
وزير عراقى: بدء عمليات ضخ النفط الخام لمصفى كربلاء النفطى وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل
كتب: أحمد جمعة

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أعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إسماعيل، اليوم الأحد، البدء في عمليات ضخ النفط الخام لمصفى كربلاء النفطي إيذاناً بالمباشرة بالتشغيل التجريبي للوحدات الإنتاجية لمصفى كربلاء النفطي.

وقال وزير النفط العراقية في بيان صحفى إن الطاقة التكريرية للمصفى تبلغ 140 ألف برميل باليوم، موضحا أنها ستسهم خلال الفترة القليلة المقبلة في تغطية جزء من الحاجة المحلية وتقليل الاستيراد"، مشيداً بالجهد الوطني وبائتلاف الشركات الكورية وبجميع الجهات التي ساندت المشروع .

من جانبه، أوضح مدير عام شركة مصافي الوسط عائد جابر عمران الذي أدار عجلة الضخ نيابة عن وزير النفط العراقي، أن بدء عمليات ضخ النفط الخام للوحدات الإنتاجية للمصفى خطوة مهمة للتعجيل بعمليات الانتاج والتكرير للمصفى، الذي سيوفر ملايين اللترات يومياً من المنتجات النفطية.

 


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