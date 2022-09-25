وزير الأوقاف يبحث مع نظيره الأردنى التعاون المشترك بين الوزارتين

كتب ـ على عبد الرحمن

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، اليوم الأحد، على هامش مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثالث والثلاثين بعنوان: "الاجتهاد ضرورة العصر: صوره – ضوابطه – رجاله – الحاجة إليه" الذي يعقد بالقاهرة في الفترة من 24-25 سبتمبر 2022م، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك بين الوزارتين.

وخلال اللقاء استعرض الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف جهود الوزارة، في نشر الفكر الوسطي المستنير وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتفكيك الفكر المتطرف، وتبني وزارة الأوقاف للفكر المستنير منهجًا ثابتًا، مع العمل على نشره عالميًّا، من خلال العديد من إصدارات وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية وترجمتها إلى العديد من اللغات الأجنبية المختلفة، ومن خلال برامجها التدريبية داخليا وخارجيا بأكاديمية الأوقاف الدولية وأئمتها الموفدين إلى مختلف دول العالم.

وخلال اللقاء أهدى وزير الأوقاف المصري نظيره الأردني نسخًا من أحدث إصدارات وزارة الأوقاف المصرية، وهو ما أشاد به الدكتور محمد أحمد الخلايلة وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبجهود وزارة الأوقاف المصرية في قضايا التجديد وثقافة النشء.