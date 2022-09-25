نجاح أول عملية تركيب منظم ضربات قلب بدون أسلاك بمصر

أعلنت مستشفى الناس للأطفال عن نجاح أول عملية تركيب منظم ضربات قلب بدون اسلاك عن طريق الوريد لأول مرة بمصر، والتى تم إجراؤها لمريضة مصرية تعانى من ضعف بضربات القلب وبعض المشاكل الصحية المعقدة والتى يتعذر معها تركيب منظم ضربات القلب التقليدى، وتم إجراء العملية بواسطة الفريق الطبى بمستشفى الناس بالتعاون مع الدكتور فيصل الصمدى استشارى القلب السعودى.

وكانت تعانى المريضة من سرطان فى الثدى، ولديها مشكلة فى ضربات القلب، فتم زرع الجهاز فى القلب لتنظيم ضربات القلب، والعملية نجحت والحالة مستقرة منذ الخميس الماضى.

أكد المستشفى أن هذه العملية تم تقديمها للمريضة بالمجان، على الرغم من إجرائها لأول مرة فى مصر، والمستشفى خدماتها لجميع المرضى بالمجان 100% وفقا لأفضل وأحدث المعايير والتقنيات العالمية وبدأ العمل بتخصص القلب أملًا فى المساهمة فى سد الفجوة ما بين أعداد الأطفال المصابين بأمراض القلب وبين الحالات التى يتم علاجها حاليًا من قِبل الهيئات والجهات الطبية المختلفة وذلك إيمانًا من فريق المستشفى بحق كل طفل فى الحياة بصحة وقلب سليم.