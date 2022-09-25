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"معلومات الوزراء" يستعرض تطورات أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة بأوروبا وأمريكا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:35 م
"معلومات الوزراء" يستعرض تطورات أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة بأوروبا وأمريكا مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فيديو على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يستعرض تطورات ارتفاع أسعار المواد الغذائية بالأسواق الأوروبية والأمريكية، وفق آخر العناوين المنشورة بوسائل الإعلام الغربية.
 
 
وتطرق الفيديو، إلى المستويات غير المسبوقة التي بلغتها أسعار المواد الغذائية بالأسواق الغربية، في حين رصدت وسائل الإعلام الآسيوية تحذيرات من وصول أسعار المواد الغذائية باليابان إلى ذروتها بحلول أكتوبر المقبل، بما يشكل عبئًا متزايدًا على الأسر، خاصة في الدول المتقدمة التي تشهد قفزات متتالية في معدلات التضخم، لأول مرة في تاريخها. 
 
واستعرض الفيديو، جوانب أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ عام 1979، في ظل تفاقم آثار ارتفاع معدل التضخم، وما تشهده بنوك الطعام هناك حاليًا، من إقبال غير مسبوق للحصول على المواد الغذائية بأسعار مخفضة.
 
وأشار الفيديو، إلى المخاوف التي تشهدها المملكة المتحدة حاليًا بسبب تفاقم الأوضاع الغذائية بعد تزايد موجات الجفاف هناك، وما سببّه من ضرر لمعظم المحاصيل، بالتزامن مع أزمة طاقة عالمية، دفعت بعض الأسر البريطانية إلى الإقبال على شراء الوجبات الجاهزة، تجنبًا للطهي بالمنزل، لتوفير فواتير الغاز الطبيعي التي ارتفعت إلى أعلى مستوى أيضًا.
 
 
 

ارتفاع المعيشة

امريكا واوروبا

معلومات الوزراء

مصطفى مدبولى



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