مصرع عامل انهار عليه حائط عقار في الصف

كتب بهجت أبو ضيف

لقي عامل مصرعه، نتيجة سقوط حائط من عقار أثناء هدمه في الصف بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع أحد الأشخاص في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاملا أثناء المشاركة في هدم عقار، سقط حائط عليه، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.