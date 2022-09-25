اليوم السابع
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مصرع عامل انهار عليه حائط عقار في الصف

الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:49 م
مصرع عامل انهار عليه حائط عقار في الصف جثة_أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقي عامل مصرعه، نتيجة سقوط حائط من عقار أثناء هدمه في الصف بمحافظة الجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع أحد الأشخاص في قرية بالصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاملا أثناء المشاركة في هدم عقار، سقط حائط عليه، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به. 
 
تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 

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