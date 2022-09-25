مسؤولو الانتخابات بخيرسون وزابوروجيا: لم يتم تسجيل أى خروقات فى استفتاء الانضمام لروسيا

وأضاف المسؤولون ـ حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، أن مراقبين دوليين من ألمانيا ودول أمريكا اللاتينية لم يسجلوا أي انتهاكات في عملية التصويت بالمقاطعتين .

من جهتها، أعلنت سلطات لوجانسك أن مجموعة من المراقبين الدوليين حصلت على بطاقات الاعتماد لحضور عملية التصويت في الجمهورية، مشيرة إلى أنها تشمل مراقبين من بيلاروسيا وألمانيا وبولندا وسلوفاكيا.

ومن المقرر أن تستمر الاستفتاءات حتى بعد غد الثلاثاء في مناطق لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزاباروجيا.