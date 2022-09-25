محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال إنشاء الكباري وتطوير الطرق ويقود حملة إشغالات..صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لإنشاء كوبري القنطرة البيضاء، المقابل لإدارة المرور، لحل مشكلة التكدس المروري بالموقف العمومي ، سواء القادمين من مدن المحلة الكبرى والحامول وبيلا وقرى كفر الشيخ، و المتجهين للموقف، بالإضافة للمتجهين من مدينة كفر الشيخ للمحلة الكبرى وبيلا والحامول وبلطيم، موجها بسرعة الانتهاء منه، الانتهاء من رصف شارع الصوالحة الذي تم تحويله لاتجاه واحد عقب توسعته، وتحويل طريق أبو الطيب لاتجاه واحد، ومنع مرور السيارات داخل القنطرة البيضاء، حفاظا على الأطفال وقاطنيها من الحوادث.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ الأعمال الجارية بكوبري محور الـ 47، وتوسعة ورصف طريق الزهيري الواصل بين القنطرة و رافد الطريق الدولي " كفر الشيخ بلطيم" كما تفقد أعمال التوسعة بامتداد شارع صبري القاضي، المتجه لمحلة موسى وسخا، موجها بسرعة الانتهاء من الأعمال، كما تفقد موقع انشاء كوبري سخا العلوي، الذي سيربط بين شرق وغرب العاصمة، وله ثلاثة اتجاهات من ناحية سخا، واتجاهين من ناحية طريق محلة موسى.

كما قاد محافظ كفر الشيخ حملة لازالة الاشغالات بعدد من الشوارع، موجها بسرعة ازالة الاشغالات، ومنع التعدي على الطرق، لأنها حق المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين عقب تحذيرهم.



انشاء كوبري محور ال47



تفقد توسعة الشوارع



جانب من تفقد توسعة الشوارع



جانب من تفقدات محافظ كفر الشيخ



متابعة انشاء كوبري محور ال47



محافظ كفر الشيخ يتابع انشاء كوبري القنطرة



محافظ كفر الشيخ يتفقد اعمال الطرق