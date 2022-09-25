محافظ الشرقية يجتمع بمسئولي الشركة المنفذة لمشروع نفق عرابي

عقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماعاً مع اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، في حضور المهندس أشرف عزت مدير فرع شرق وسط الدلتا، والمهندس محمد حلمي نائب مدير الفرع والمهندس ميلاد عطية مدير مشروعات الشرقية باحدى شركات المقاولات وذلك للتعرف علي الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية المسندة للشركة داخل نطاق المحافظة.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة اسراع الخطي في تنفيذ المشروعات المسندة للشركة والإلتزام بالجدول الزمني المحدد للإنتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة الفعلية مع تطبيق المواصفات القياسية المحددة ليشعر المواطن بحجم ما تقدمة الدولة من انجازات في كافة القطاعات المختلفة.

كما تطرق الإجتماع لإستعراض موقف تنفيذ العمل بمشروع نفق عرابي بمدينة الزقازيق ، وتمت الإشارة إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال صب أرضية النفق باتجاه ميدان عرابي ، وكذلك إنشاء الحائط الساند منتصف النفق بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ أعمال المرحلة الثانية بالسقف الخرساني أسفل السكة الحديد بصب البلاطات الخرسانية وذلك تمهيداً لإستكمال أعمال المرحلة الثالثة بالسقف أسفل خط الشرق لنهو الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية وفتحه أمام حركة السيارات وعبور الماره.

أكد محافظ الشرقية على سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الجارية بالنفق لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، لافتاً إلي أن مشروع نفق عرابي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري ويعمل على تحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام داخل المدينة.