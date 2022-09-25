محافظ الإسماعيلية يفتتح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الـ22

الإسماعيلية - صبرى غانم

شهد اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة، نائبا عن وزيرة الثقافة وقيادات وزارة الثقافة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ال22 بقصر ثقافة الإسماعيلية .

وخلال كلمته قدم المخرج خالد جلال الشكر لكل القائمين على إقامة المهرجان بوزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية.

وقال اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية خلال كلمته إن مصر أرض الحضارة والتاريخ وقبلة الفنون وملتقي الثقافات، مشيرا إلى الحرص على أن يكون المهرجان محفلا دوليا يجسد عمق الموروث الثقافي والحضاري لكافة شعوب العالم، وقد أصبح المهرجان سمة تعكس وعي شعب المحافظة بقيمة الثقافة ورسالة قوية أن مصر بلد الأمن والأمان وجذبا لثقة العالم في مناخ الاستقرار والاستثمار والازدهار الذي تعيشه مصر في ظل قيادتها الحالية .

وشهد حفل الافتتاح عروض فنية وفلكلورية للفرق المشاركة فى المهرجان هذا العام.

وتقام عروض الفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يوميًا في تمام الثامنة مساءً، من الاثنين القادم 26 سبتمبر، وحتى الخميس 29 سبتمبر، على مسارح حديقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، ونادي الفيروز، ونادي الدنفاه، نادي الأسرة، مركز ومدينة فايد، مركز ومدينة القنطرة غرب، مركز ومدينة التل الكبير.

وانطلقت أمس السبت أولى فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثانية والعشرين، بإقامة طابور عرض "الديفيليه" للفِرق المشاركة في المهرجان لهذا العام، و انطلق طابور العرض بداية من متحف آثار الإسماعيلية، مرورًا بشارع محمد علي، وصولًا لديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم وذلك بحضور اللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد واللواء هنرى إبراهيم مساعد المحافظ ورئيس الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية.

وذلك بمشاركة فِرقتين عربية وهما فلسطين، السودان، و10 فرق مصرية وهى الإسماعيلية، الإسكندرية، بورسعيد، الشرقية، العريش، مطروح، ملوى، سوهاج، أسوان، الإسماعيلية (الشباب و الرياضة).

ويختتم المهرجان الجمعة 30سبتمبر بقصر ثقافة الإسماعيلية في تمام الثامنة مساءً.



احد-العروض-(2)



احد-العروض



افتتاح-مهرجان-الإسماعيلية-الدولي-للفنون-الشعبية-الـ22



الحضور



العروض



الفرق-المشاركة-بالمهرجان



جانب-من-العروض-(2)



جانب-من-العروض



عرض-فنى



عروض-المهرجان



مهرجان-الإسماعيلية-الدولي-للفنون-الشعبية



مهرجان-الإسماعيلية-الدولي-للفنون-الشعبية-الـ22