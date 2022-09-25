محافظ الأقصر يتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينتي أرمنت والقرنة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قام المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بجولة تفقدية لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينتي أرمنت والقرنة، وذلك برفقة العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة.

بدأت جولة المحافظ بتفقد أعمال مشروع محطة رفع صرف صحي المحاميد بحري بقدرة 327 لتر/ث بمركز أرمنت، حيث قامت المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، باستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي بقرى مركز أرمنت الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة إجمالية تتجاوز 900 مليون جنيه، موضحة أن الشركات المنفذة للمشروعات هي المقاولون العرب تقوم بتنفيذ 4 محطات رفع بقري الرياينة والرزيقات قبلي والرزيقات بحري، ومصنع المحركات يقوم بتنفيذ 3 محطات رفع بقري المحاميد قبلي وبحري والديمقراط، ومصنع حلوان يقوم بتنفيذ 3 محطات بقرية السلام وحاجر أرمنت الغربي أحد توابع قرية السلام، وأبناء حسن علام يقوم بتنفيذ توسعات محطة معالجة صرف صحي أرمنت.

وأشارت حماد، إلى أن محطة رفع صرف صحي المحاميد بحري مقامة على مساحة ٥٠٠ متر مسطح وستخدم حوالي 20 ألف نسمة بقرية المحاميد بحري ويتم تنفيذها بقيمة240 مليون جنيه (ضمن بروتوكول المحاميد بحري وقبلي وديمقراط) تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع مصنع المحركات، وذلك ضمن المشاريع الجاري تنفيذها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى أن نسبة تنفيذ الأعمال المدنية بالمحطة بلغت 90% مدني ونسبة تنفيذ الشبكات 95٪ و خط طرد 80٪ ومعظم العمالة في المشروع من أهالي المركز والقرى المجاورة بمحافظة الأقصر.

كما شملت جولة المحافظ تفقد أعمال تنفيذ مركز شباب المحاميد بحري، والذي تم الانتهاء منه وتسليمه ضمن مشاريع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والذي يتضمن 3 أدوار ويحتوي على صالة ألعاب رياضية وغرفة بلياردو ومكتبة وحضانة للأطفال ونادي سكان ومخزن ودورات مياه ومكاتب خدمية وإدارية وملعب خماسي.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مشروع إنشاء كورنيش مدينة القرنة بالبر الغربي، الذي يتم تنفيذه على غرار كورنيش النيل بمدينة الأقصر، والذي يشمل تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وسيضم ممشى على غرار ممشى أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضا متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 آلاف متر، كما سيتضمن إنشاء ساحات انتظار للسيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات وأماكن جلوس وبرجولات خشبية.

وتابع المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع إنشاء الكورنيش وأعمال البنية التحتية الخاصة بالجهاز التنفيذى لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، موجها بالالتزام بالجدول الزمني للمشروع والالتزام بالمواصفات القياسية بما يليق بمحافظة الأقصر ليكون ممشى ومزار سياحي ومتنفس جديد يخدم المواطنين وحركة السياحة في المحافظة.



المحافظ يتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينتي أرمنت والقرنة



المحافظ يتفقد محطة صرف صحى المحاميد بحرى



جولة المحافظ على مركز شباب المحاميد بحرى

متابعة تطوير كورنيش النيل بمدينة القرنة