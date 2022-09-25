اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 سبتمبر 2022 03:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

كنيسة القديسة بربارة شاهدة على عصر الفوسفات بالبحر الأحمر.. اعرف قصة التشييد

الأحد، 25 سبتمبر 2022 03:21 م
كنيسة القديسة بربارة شاهدة على عصر الفوسفات بالبحر الأحمر.. اعرف قصة التشييد كنيسة القديسة بربارة
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كنيسة القديسة بربارة، تقع بمنطقة الفواخير الجبلية التابعة لمدينة القصير وسط البحر الأحمر، كان يطلق عليها اسم حامية العاملين فى فوسفات البحر الأحمر، وتعد أصغر كنائس مصر شيدها العاملون بمناجم الفوسفات لإقامة الشعائر الدينية.
 
مساحتها لا تتعدى عشرات الأمتار، وشيدها مهندسون إيطاليون عام 1916 عندما وصلوا للعمل بشركة فوسفات القصير، وأطلقوا عليها "حامية العاملين بشركة الفوسفات"، فى منطقة جبلية بالقرب من منجم الذهب بوادى الفواخير، وتعتبر ضمن المباني التي سيصدر لها قرار بضمها للتراث لبلوغها قرابة 106عاما على تشييدها.
 
 
كنيسة القديمة بربارة بمنطقة الفواخير
كنيسة القديمة بربارة بمنطقة الفواخير

 

كنيسة حامية العاملين بمناحم الفوسفات
كنيسة حامية العاملين بمناحم الفوسفات

 


 

 


البحر الاحمر

اخبار مصر

اخبار المحافظات

القصير

كنيسة القديسة بربارة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة