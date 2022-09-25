فريق التدخل السريع بالتضامن الاجتماعى يوفر أوجه الرعاية لسيدة بلا مأوى بأسوان

وقال محمد يوسف مدير عام التضامن الإجتماعى بأسوان، إنه بالعرض على محافظ أسوان، كلف على الفور بحمايتها وتقديم أوجه المساعدة المختلفة لها ، مؤكداً أنه جارى نقلها بالتنسيق مع فريق طب المجتمع للصحة النفسية إلى مستشفى أسوان الجامعى ، وتم إجراء جميع الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لها ، وعقب ذلك سيتم إيداعها بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بعد إجراء الكشف النفسى وثبوت حالاتها المرضية.

يأتى ذلك استكمالاً للدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مبادرة "الناس لبعضهم" التى أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى مارس عام 2020.