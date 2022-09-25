فريق التدخل السريع بالتضامن الاجتماعى يوفر أوجه الرعاية لسيدة بلا مأوى بأسوان

توجه فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة أسوان، لإحدى الحالات الإنسانية وهى سيده مجهولة الهوية بلا مأوى كانت تفترش أحد الأرصفة بمحيط ميدان المحطة ، وكانت تسبب حالة من الفزع والقلق للمواطنين والأطفال والمارة نظراً لأنها مريضة نفسياً.
وقال محمد يوسف مدير عام التضامن الإجتماعى بأسوان، إنه بالعرض على محافظ أسوان، كلف على الفور بحمايتها وتقديم أوجه المساعدة المختلفة لها ، مؤكداً أنه جارى نقلها بالتنسيق مع فريق طب المجتمع للصحة النفسية إلى مستشفى أسوان الجامعى ، وتم إجراء جميع الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لها ، وعقب ذلك سيتم إيداعها بمستشفى الأمراض النفسية والعصبية بعد إجراء الكشف النفسى وثبوت حالاتها المرضية.
يأتى ذلك استكمالاً للدور الوطنى والإنسانى الذى تقوم به مبادرة "الناس لبعضهم" التى أطلقها اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى مارس عام 2020.
سيدة بلا مأوى
فريق التدخل السريع
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