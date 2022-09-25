غلق وتشميع 4 سناتر للدروس الخصوصية خلال حملة مكبرة بحى المناخ في بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ ببورسعيد، خلال تصريحات صحفية، أن الأجهزة التنفيذية بالحي قامت بغلق وتشميع عدد 4 سناتر للدروس الخصوصية بنطاق حى المناخ، تنفيذا لتعليمات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمتابعة وغلق السناتر حفاظا على ابنائنا الطلاب في كافة المراحل التعليمية.

وأشار إلى أن هناك متابعة للجان الرصد والتتبع المشكلة من العديد من الإدارات بالحي والتى ترصد تردد الطلاب علي تلك السناتر علي مدار اليوم.

وأوضح أن اللجان المشكلة من حى المناخ الحي قامت بتنفيذ الغلق والتشميع والتحفظ علي العديد من الأدوات المستخدمة بالسناتر واتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي تمنع تكرار تلك المخالفات.