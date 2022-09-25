غلق وتشميع 3 مراكز للدروس الخصوصية بحي الزهور في بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلال تصريحات صحفية، أن الفترة الحالية تشهد مزيدا من الحملات المكثفة لإغلاق سناتر الدروس الخصوصية بالتزامن مع قرب بداية العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية واستغلال الطلاب وأولياء الأمور، ولتحقيق انضباط العملية التعليمية والتزام الطلاب بالحضور في المدارس بمختلف المراحل التعليمية.

وواصلت الأجهزة التنفيذية استمرار أعمال غلق وتشميع مراكز الدروس الخصوصية بعدد 3 سنتر بحي الزهور بمتابعة فوزي الوالي رئيس حي الزهور، من خلال المرور ورصد مراكز الدروس الخصوصية وتطبيق الإجراءات القانونية ضد المخالفين حيث تم تنفيذ قرار غلق وتشميع كل من سنتر بمنطقة التعاونيات، و2 سنتر بمنطقة شباب الخرجين، وذلك فى إطار جهود حي الزهور المستمرة لمتابعة غلق سناتر للدروس الخصوصية .

وناشد محافظ بورسعيد أولياء الأمور والطلاب، بالابتعاد عن مراكز الدروس الخصوصية ودعم جهود الأجهزة التنفيذية في مواجهة هذه الظاهرة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.



جانب من تشميع مركز للدروس الخصوصية ببورسعيد