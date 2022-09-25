عميد "إعلام المنوفية" تلتقى أعضاء هيئة التدريس لبحث استعدادات العام الدراسى الجديد

المنوفية - محمد فتحى

عقدت الدكتورة ندية القاضى، عميد كلية الإعلام بجامعة المنوفية، إجتماعا بأعضاء هيئة التدريس اليوم، لمناقشة آليات الاستعداد للعام الدراسى الجديد. فى بداية اللقاء، رحبت العميد بأعضاء هيئة التدريس، وهنأتهم بالعام الدراسى الجديد، داعية الله عز وجل أن يكون عام دراسى ناجح وموفق.

وقدمت عميد الكلية كلمة حول دور عضو هيئة التدريس فى محاور مختلفة بالعملية التعليمية، منها متابعة الخطة الدراسية للعام الجديد، ووجهت بضرورة عقد لقاءات مع الطلاب، وتفعيل دور وحدة الارشاد الأكاديمى بالكلية، لشرح نظام الدراسة بالكلية، وذلك لتوجيه الطلاب لتحسين مستواهم العلمى، ورفع معدلاتهم، مما يكون له دور هو نجاح الطالب فى حياته العلمية والعملية.

وخلال الإجتماع قدم كل قسم خطته بشأن عقد ورش تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب، تساعدهم على تطوير مهاراتهم فى مجال عملهم، تضم خبراء متخصصين فى مجالات الصحافة المطبوعة والإلكترونية والإذاعة والتليفزيون والاتصال التسويقى المتكامل.

وأشارت الدكتورة ندية القاضى، عميد كلية الإعلام بجامعة المنوفية، إلى أن الكلية بصدد إستكمال الخطة الإستراتيجية والمعايير الأساسية لوحدة الجودة بالكلية، حيث كلفت الأقسام العلمية بعمل توصيف لكل برنامج، وعليه يتم عمل توصيف للمقررات الدراسية بالأقسام العلمية، على أن تعقد وحدة الجودة اجتماعا شهريا لمتابعة آخر التطورات.

وناقشت عدد من الموضوعات المهمة ومنها إنشاء مجلة علمية للكلية، بالإضافة إلى مقترح لإنشاء مركز إعلامى يضم جميع الأقسام العلمية، ويتكون من فرق طلابية تستهدف تدريب الطلاب إعلاميا، من خلال مشاركتهم فى تغطية كافة الأحداث والأنشطة الطلابية على مستوى الجامعة.