طارق شوقى يتلقى واجب عزاء زوجته بمسجد المشير

محمود طه حسين

تلقى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، عزاء زوجته الدكتورة زينب المرشدي، بمسجد المشير، وخيم الحزن على وجه الدكتور طارق شوقى خلال تلقيه واجب العزاء.

وقدم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزارء والكاتب الصحفى أكرم القصاص، رئيس تحرير اليوم السابع، واجب العزاء للدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم السابق

وأعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق، وفاة زوجته، حيث كتب الوزير عبر صفحته الشخصية بفيس بوك: "البقاء والدوام لله.. توفيت إلى رحمة الله تعالى زوجتي الغالية السيدة زينب المرشدي وتقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة في التجمع الأول باذن الله، ولا نقول الا مايرضي ربنا إنا لله وإنا اليه راجعون".

ونعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باسمها واسم جميع العاملين بالوزارة، ببالغ الأسى والحزن السيدة زينب المرشدي حرم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى السابق، داعين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

وحرص عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، على تقديم واجب العزاء والمشاركة فى تشييع جثمان، ومن المقرر حضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للأمن وشيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف علي الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وعدد من قيادات الوزارة.