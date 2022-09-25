رئيس مدينة إسنا يعقد اللقاء الأسبوعى لبحث شكاوى ومشكلات المواطنين.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقد اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، فعاليات اللقاء الأسبوعي مع المواطنين لمناقشة وحل شكاوى المواطنين، بحضور المهندسة صباح منصور نائب رئيس المركز ومديري الإدارات بالمديريات ورؤساء القري، وفي إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بعودة اللقاءات الجماهيرية مع المواطنين بمراكز مدن المحافظة المختلفة بشكل أسبوعي.

واستمع اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، خلال فعاليات اللقاء الأسبوعى إلى شكاوى المواطنين ووجه بسرعة حلها، وشدد على سرعة تلبية كافة طلبات المواطنين وفقا للقانون، كما حرص رئيس المدينة على جميع الجهات التنفيذية بالمدينة على بحث المشاكل المقدمة من المواطنين وحلها بكل شفافية، يذكر أنه تقرر عقد اللقاء الأسبوعي للمواطنين كل أسبوع الساعة 12 ظهراً.

وكان قد أصدر محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم تعليماته بعقد لقاءات أسبوعية داخل مجالس المدن المختفة، حيث أنه من المقرر أن يكون اللقاء الأسبوعي بكل مجالس المراكز والمدن على النحو التالي :- (مركز ومدينة أرمنت يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة القرنة يوم الثلاثاء من الساعة 10 وحتى 12 ظهراً - مركز ومدينة الزينية يوم الثلاثاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الأقصر يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة إسنا يوم الأربعاء من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة البياضية يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً - مركز ومدينة الطود يوم الخميس من الساعة 11 وحتى 1 ظهراً )، وذلك بالإضافة إلى انعقاد أعمال اليوم المفتوح للمواطنين يوم الاثنين من كل أسبوع بمقر الديوان العام للمحافظة وذلك للتيسير على المواطنين وإيجاد أنسب الحلول للمشكلات التي تواجههم.



الأهالى خلال اللقاء الأسبوعى لبحث شكاوى ومشكلات المواطنين



اللقاء الأسبوعى لبحث شكاوى ومشكلات المواطنين



حضور اللقاء الأسبوعى لبحث شكاوى ومشكلات المواطنين