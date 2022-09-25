رئيس تيار "الحكمة" بالعراق يدعو لحوار يعالج الأزمة السياسية فى البلاد

كتب: أحمد جمعة

دعا رئيس تيار "الحكمة" بالعراق عمار الحكيم، لاعتماد الحوار لمعالجة الأزمة السياسية الحالية في البلاد، مطالبا الجميع بضرورة التنازل من أجل المصلحة الوطنية العليا، وتغليبها على المصالح الفئوية.

جاء ذلك وفقا لبيان صادر عن تيار الحكمة خلال لقاء الحكيم مع السفير الألماني في بغداد مارتين ييكار، الأحد، حيث بحثا تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، وجرى التأكيد على أن العراق منفتح على الجميع ويريد الانتفاع من تجارب الأمم في البناء والإعمار.

كما دعا الحكيم إلى الإفادة من الإمكانات والفرص التي يقدمها العراق في مجال البناء والتنمية، وتعزيز العلاقات الثنائية بين بغداد وبرلين.

يشار إلى أن العراق يعاني حالة من الانسداد السياسي في أعقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر 2021، وتعثر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي أعلنت في 30 نوفمبر 2021 ، واستقالة نواب التيار الصدري (74 نائبا) من البرلمان في 12 يونيو الماضي، وطرح الإطار "التنسيقي" العراقي يوم 25 يوليو، محمد شياع السوداني مرشحا لرئاسة الحكومة العراقية، وهو ما رفضه أنصار "التيار الصدري" واقتحموا مجلس النواب العراقي بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين مرتين خلال ثلاثة أيام، وأعلنوا اعتصاما مفتوحا بمقر البرلمان يوم 30 يوليو 2022.