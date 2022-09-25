خطوة جديدة.. افتتاح أول مصنع للسلك المعدني داخل منطقة البغدادى الصناعية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

كشف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه يجرى مواصلة العمل على قدم وساق لدعم قطاع الصناعة فى منطقة البغدادي الصناعية بمدينة البياضية، حيث تم خلال الأيام الماضية فتح أول مصنع للسلك المعدني داخل المنطقة، وذلك لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الأقصر بجانب توفير منتجات وسلع متنوعة بالسوق المصرى من تلك المنطقة الصناعية الأولى بالمحافظة.

ويضيف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين لدخول المحافظة في عالم الصناعة خلال الفترة المقبلة، حيث يجري تجهيز عدد من المصانع خلال الفترة الحالية لافتتاحها مستقبلاً، حيث تم أيضاً خلال الفترة الماضية افتتاح التشغيل التجريبي لأول مصنع بالمنطقة الصناعية بالبغدادي وهو مصنع العابدين للأكواب الورقية وأوعية حفظ الطعام.

وأكد محافظ الأقصر، على أن معدلات العمل بالمنطقة تسير على قدم وساق داخل المنطقة لخدمة المستثمرين، ويجرى توفير الدعم اللازم لهم بتوصيل المرافق لمختلف المصانع التى تم تخصيص أراضى لها، موضحاً أنه يتم توفير اللازم للمستثمرين لإستكمال مصانعهم لخدمة الاستثمار بالأقصر، حيث أنه تم حتى الآن داخل المنطقة تشغيل 4 مصانع وجارى تجهيز 23 مصنع آخر للافتتاح خلال الفترة المقبلة، كما تم تخصيص أراضى لـ102 مصنع منها 19 قطعة تم سحبها لعدم الجدية، و69 شرعوا في البناء بعد الحصول على تخصيص منهم 15 مصنع بمراحل التشطيبات المختلفة، وصدرت 10 رخص تشغيل عمل منهم 3 مصانع و7 قيد التشغيل، كما توجد حالياً 158 قطعة شاغرة حسب طلب كل مستثمر بكميات القطع لمصنعه عبر البوابة الإلكترونية للاستثمار.

ويقول مصطفى عبد الحليم جاعون المشرف على منطقة البغدادي الصناعية، أن المصانع التى تم منح تراخيص لها تعمل فى مجالات صديقة للبيئة وتشمل صناعات الإسفنج وتجفيف التمور والتعبئة والتغليف وتشكيل المعادن والرخام والجرانيت والسلك المعدني والأدوات الكهربائية وصناعة الأثاث والمواد الغذائية وعدد من الصناعات الأخرى الصديقة للبيئة، مؤكداً على أنه هناك متابعة مستمرة وتوجيهات من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بالانتهاء من تجهيز كل مرافق المنطقة الصناعية بالبغدادى، وتهيئة المناخ الاستثمارى لإستقبال المزيد من المستثمرين الأمر الذى سيسهم فى توفير فرص عمل متنوعة للشباب.

ويضيف مصطفى عبد الحليم، لـ"اليوم السابع"، أنه جاءت تعليمات محافظ الأقصر بأن تكون الأولوية فى التشغيل فى منشآت المنطقة الصناعية بالبغدادى للأيدي العاملة من أبناء المحافظة، حيث أن نوعية الصناعات التي جرى تخصيص أراض لها بالمنطقة الصناعية ستضم منشآت صناعية للرخام والجرانيت، والتعبئة والتغليف، والبلاستيك، والثلج، وأعلاف الدواجن، والأدوات المدرسية، والاثاث والموبيليا، والأبواب الخشبية، والنظارات الطبية، والسلك المعدنى، والصلصة والعصائر، وعدد من الصناعات الأخرى.



انتاج اول مصنع للسلك المعدنى بالمنطقة



انتاج جديد داخل منطقة البغدادى الصناعية



أول مصنع للسلك المعدنى داخل منطقة البغدادى الصناعية بالأقصر



فتح أول مصنع للسلك المعدنى داخل منطقة البغدادى الصناعية