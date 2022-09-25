ختام مقابلات رياض الأطفال للقبول بقسم اللغات بمنطقة الشرقية الأزهرية

أنهت منطقة الشرقية الأزهرية، المقابلات الميدانية لأولياء الأمور وذويهم الراغبين بإلحاق ذويهم بفضول اللغات لمرحلة رياض أطفال .

وأشار الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن لجان المقابلات تضم شيخ المعهد ومعلمة رياض أطفال، ومعلمة لغة إنجليزية وذلك لتقييم مستوى الطفل، وذلك طبقًا لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية حيث يقوم ولي الأمر ( الأب أو الأم ) بملأ استمارة والإجابة عن أسئلتها باللغة الإنجليزية خلال المقابلة وذلك للتأكد من قدرة ولي الأمر على متابعة طفله في اللغة الإنجليزية .

وفي السياق ذاته أكد الدكتور أحمد ماضي، مدير إداره التعليم النموذجي ، أن المقابلات استمرت لمدة ثلاث أيام متتالية بدء من الأربعاء وحتى السبت.

يشار أن منطقة الشرقية الأزهرية أحد المناطق التي سوف يتم تشغيل معاهد لغات بها اعتباراً من العام الدراسي الجديد2022/2023 م كما تم تخصيص أربع قاعات لمرحلة رياض الأطفال لقسم اللغات بواقع قاعتان بمعهد الصفوة النموذجي الإبتدائي وقاعتان بفتيات الزقازيق النموذجي الإبتدائي يأتي ذلك وفقاً لرؤية قطاع المعاهد الأزهرية في التوسع النوعي والكمي لرياض الأطفال بالمعاهد الأزهرية.