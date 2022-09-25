حصاد الوزارات.. الصحة: لم يتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الصحة: لم يتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين مجانا
الصحة: إصدار 340 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أغسطس بـ1.4 مليار جنيه
التنمية المحلية: تقارير دورية بنتائج حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة
كيف يتم إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة؟.. الصحة توضح
فئات معفاة من المصروفات الدراسية.. جهود دعم غير القادرين على سداد الرسوم
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