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حصاد الوزارات.. الصحة: لم يتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة

الأحد، 25 سبتمبر 2022 05:06 م
حصاد الوزارات.. الصحة: لم يتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة
محمود طه حسين

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وزارة الصحة

العلاج على نفقة الدولة

اخبار مصر

اخبار التعليم



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