حصاد الوزارات.. الصحة: لم يتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة

محمود طه حسين

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الصحة: لم يتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة وتوفير الخدمات للمواطنين مجانا

الصحة: إصدار 340 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال أغسطس بـ1.4 مليار جنيه