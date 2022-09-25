توظيف التكنولوجيا فى التعليم.. الدولة تهدى أبناءها قرابة 3 ملايين جهاز تابلت

كتب ــ محمود طه حسين

بدأ وزير التربية والتعليم فى تغيير التقييم فى الثانوية العامة منذ 2018، فى إطار جهود الدولة المصرية فى تحسين مستوى الخريجين وأيضا تطوير المنظومة التعليمية، حيث أتاحة الدولة محتوى رقمى كبير على بنك المعرفة، كمصادر تعلم للطلاب فى المرحلة الثانوية، ولتحقيق أكبر استفادة ممكنة من مصادر التعلم المختلفة، قررت الدولة إهداء قرابة 3 ملايين جهاز تابلت للطلاب حتى العام الدراسى المقبل المقرر انطلاقه 1 أكتوبر القادم.

ويستفيد من منظومة التقييم الجديدة حتى الآن ثلاثة صفوف دراسية من الأول حتى الثالث الثانوى، كما حرصت الحكومة على تجهيز المدارس الثانوية بإجمالى قرابة 2500 مدرسة بالبنية التكنولوجية والإنترنت والفايبر لخدمة التابلت والتعلم عن بعد وتوفير أكثر من مصدر للتعلم، إضافة إلى تطبيق التصحيح الإلكترونى والامتحانات الإلكترونية فى التقييم بالثانوى العام، مع تجهيز الفصول بـ"37 ألف شاشة تفاعلية بالمرحلة الثانوية.

وأطلقت الدولة مبادرة "نحو مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر" عام 2014، وكان ثمار هذه المبادرة إطلاق مشروع "بنك المعرفة المصرى" عام 2015، وبدأ العمل به مطلع عام 2016، باعتباره خطوة نحو بناء المجتمع الحديث عن طريق إتاحة العلوم والمعارف الإنسانية بشكل ميسر لكل مواطن.

نجحت الوزارة في تصميم وتنفيذ وإطلاق نظام التعليم المصرى الجديد "EDU2"، وبناء محتوى رقمى لدعم التعليم قبل الجامعى على منصة إدارة التعليم ببنك المعرفة المصرى.