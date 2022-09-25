اليوم السابع
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توريد 700 طن أرز شعير بشون محافظة دمياط

الأحد، 25 سبتمبر 2022 10:57 ص
توريد 700 طن أرز شعير بشون محافظة دمياط الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

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قامت مديرية التموين بدمياط بتنفيذ حملة على  المخازن السرية  (لاخفاء الارز بغرض الاحتكار والمضاربة على ارتفاع سعره والتلاعب بالأسواق) وعلى مضارب الأرز الغير معتمده قانونا، حيث تم التحفظ على مابها من مضبوطات بلغت 55 طن أرز شعير على ذمة المحضر الخاص وتحت تصرف النيابة العامة.

كما تم التفتيش على إحدى محطات تعبئة الغاز وتحرر ضدها محضر غش تجاري لتعبئة أسطوانات الغاز التجارية بنقص وزن  عن الوزن المقرر قانونا.كما تم ضبط عدد 5 محضر بيع بأزيد عن السعر الرسمى لكل من سلعة الأرز الأبيض والسكر الحر، عدد 28 محضر عدم إعلان عن الاسعار بالمحلات العامه بواجهة المحل،عدد 10 محضر عدم حمل شهاده صحية عدد 2 عدم إعلان عن مخزن تابع للمحل بغرض الاخفاء عن الرقابة ..( إجمالى 48 محضر ) .

وتم توريد كمية قدرها 700 طن أرز شعير من المزارعين  إلى الشون الحكومية المعتمدة فى هذا المجال .

اهابت  مديرية التموين بجميع  مزارعى الأرز بضرورة الألتزام بتوريد مايعادل واحد طن عن كل فدان لعدم المخالفه القانونية.

يأتي ذلك  تنفيذا للتوجيهات المباشرة الصادرة من  على المصيلحى  وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع الممارسات ألإحتكاريه وضبط الأسعار.

 


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