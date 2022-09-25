تمهيد وتسوية الطرق الفرعية بقرى الدقهلية وربطها بالرئيسية استعدادا لموسم الشتاء

الدقهليه فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على إعداد خطة استعدادات مكثفة واتخاذ إجراءات وتدابير شاملة بالمحافظة، مع قدوم موسم الشتاء واحتمالية سقوط الأمطار، وتتضمن هذه الخطة تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية الطرق الفرعية بالقرى بمراكز المحافظة وربطها على الطرق الرئيسية بنطاق المركز للتيسير على المواطنين والمركبات، وكما تتضمن كذلك متابعة أعمال تطهير وتسليك بالوعات الأمطار بالشوارع والميادين بمراكز ومدن المحافظة.

وقد تابع" مختار" فى هذا الصدد جهود الوحدات المحلية لكل من مركز ومدينة منية النصر ومركز ومدينة أجا فى هذا الشأن.

ففى مركز ومدينة منية النصر قال المحاسب محمد البسيونى رئيس المركز أنه تم تنفيذ حملة لرفع المخلفات ووضع أتربة بالأماكن الضعيفة وتعلية بعض المناطق على الطرق الفرعية بنطاق المدينة وعدد من القرى فى إطار أعمال صيانة وتمهيد الطرق بالعزب والتوابع للوصول إلى الطرق العمومية المرصوفة، بالاشتراك مع الطريق الرئيسى، وذلك قبل موسم الأمطار ويتم التمهيد لكافة الطرق من خلال خطة عمل مستمرة للانتهاء من كافة الطرق الفرعية ليتم وضع طبقة من السن عليها تيسيرا على المركبات والمواطنين خلال فصل الشتاء وحال سقوط الأمطار.

وفى مركز ومدينة اجا قال حاتم قابيل رئيس المركز أنه تم الأشراف على أعمال تطهير وتسليك البالوعات وخطوط صرف مياه الأمطار ورفع ناتج التطهير بعد الانتهاء من الأعمال بكافة شوارع المدينة استعداداً لفصل الشتاء ومواجهة سقوط الأمطار كما تم ترميم بعض البالوعات بعدد من شوارع المدينة شملت شارع الثورة وبورسعيد والسكة الجديدة.

وكان "محافظ الدقهلية" سبق وأن وجه لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بعمل حصر شامل لجميع بالوعات الأمطار وأماكن تصريف مياه الأمطار بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة وصيانتها وتسليكها بالتنسيق مع قطاعات شركة مياه الشرب والصرف الصحى بنطاقهم وكذا ضرورة تشكيل غرف عمليات فرعية برئاسات المراكز والمدن والاحياء للقيام بإمداد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بكافة الأحداث الطارئة على مدار اليوم خلال موسم الشتاء.. وفى ذات السياق أكد "محافظ الدقهلية" أنه تم تشكيل غرفة عمليات دائمة بديوان المحافظة تضم كافة الأجهزة التنفيذية المختصة لمتابعة الموقف أولا بأول خلال موسم الأمطار.

كما وجه "مختار" للإدارة العامة للأزمات والكوارث بإعداد دليل اتصال بكل الجهات وفرق العمل وخريطة بالمخاطر المحتملة والتقييم المستمر والمتابعة الجادة لتنفيذ كافة الاجراءات المتخذة من قبل كافة الاجهزة لضمان موسم شتاء آمن.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بضرورة الاستعداد من قبل المحافظات المصرية لمواجهة أخطار سقوط الأمطار.