تعرف على مواعيد تسكين الطلاب القدامى فى المدينة الجامعية بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية مواعيد تسكين الطلاب القدامى فى كافة مبانى المدن الجامعية بالمحافظة للطلاب والطالبات، والتى تبدأ يوم 28 سبتمبر الجارى، وينشر "اليوم السابع" مواعيد التسكين.



1- الأربعاء 2022/9/28 :

تسكين الطلبة والطالبات (قديم جامعة/قديم مدينة) من كافة الكليات والفرق من الحاصلين على تقدير امتياز.



2- الخميس 2022/9/29 :

• تسكين الطلبة والطالبات (قديم جامعة/ قديم مدينة) من كافة الكليات والفرق من الحاصلين على تقدير جيد جدا.



3- السبت الموافق 2022/10/1 :



تسكين الطلبة والطالبات (قديم جامعة/قديم مدينة) من كافة الكليات والفرق من الحاصلين على تقدير جيد.



4- الثلاثاء الموافق 2022/10/4 :



تسكين الطلبة والطالبات (قديم جامعة/مستجد أو منقطع مدينة) من كافة الكليات والفرق من الحاصلين على تقدير امتياز.

• تسكين الطلبة والطالبات (قدامى جامعة) من المحافظات النائية والذين لم يستوفوا شرط التقدير عدا الراسب.