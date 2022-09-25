اليوم السابع
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الأحد، 25 سبتمبر 2022 04:12 م
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تعرف على مواعيد تسكين الطلاب القدامى فى المدينة الجامعية بالإسكندرية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 04:07 م
تعرف على مواعيد تسكين الطلاب القدامى فى المدينة الجامعية بالإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت المدينة الجامعية بالإسكندرية مواعيد تسكين الطلاب القدامى فى كافة مبانى المدن الجامعية بالمحافظة للطلاب والطالبات، والتى تبدأ يوم 28 سبتمبر الجارى، وينشر "اليوم السابع" مواعيد التسكين.


1- الأربعاء 2022/9/28 :
 تسكين الطلبة والطالبات (قديم جامعة/قديم مدينة) من كافة الكليات والفرق من الحاصلين على تقدير امتياز.

2- الخميس 2022/9/29 :
تسكين الطلبة والطالبات (قديم جامعة/ قديم مدينة) من كافة الكليات والفرق من الحاصلين على تقدير جيد جدا.

3- السبت الموافق 2022/10/1 :

تسكين الطلبة والطالبات (قديم جامعة/قديم مدينة) من كافة الكليات والفرق من الحاصلين على تقدير جيد.

4- الثلاثاء الموافق 2022/10/4 :

تسكين الطلبة والطالبات (قديم جامعة/مستجد أو منقطع مدينة) من كافة الكليات والفرق من الحاصلين على تقدير امتياز.
تسكين الطلبة والطالبات (قدامى جامعة) من المحافظات النائية والذين لم يستوفوا شرط التقدير عدا الراسب.


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