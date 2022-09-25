بورسعيد تشهد نقلة حضارية وتنموية للارتقاء بالأحياء السكنية الأكثر كثافة

بورسعيد محمد فرج

قرر اللواء عادل الغضبان تنفيذ خطة تطوير شاملة للمرة الأولى من نوعها في البنية التحتية بحي الزهور، و بدأت الأجهزة التنفيذية بنشر معداتها وأدواتها و العمل وفق خطة زمنية محددة لإنجاز أعمال التطوير التي تمثل نقلة حضارية لحي الزهور ، وذلك على غرار تطوير المناطق السكنية بحي الضواحي ، ويأتى هذا في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإحداث نقلة حضارية في المدن المصرية، من خلال إقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تساهم في الارتقاء بحياة المواطنين، و تماشيا مع خطة الدولة المصرية نحو جعل بورسعيد قاطرة للتنمية و إحدى المدن النموذجية، كان ملف تطوير الأحياء السكنية الأكثر كثافة أهم اولويات المرحلة الراهنة.

قطار التطوير يصل شباب المدينة

ووصل أمس قطار التطوير لمنطقة شباب المدينة بحي الزهور حيث بدء العمل في تطوير ورفع كفاءة المنطقة، والتي تأتي ضمن خطة تطوير موسعة يشهدها حي الزهور للمرة الأولى من نوعها ، لأحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة لأهالي حي الزهور،

وخلال جولة محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، أمس، استعرض محافظ بورسعيد مع مسئولي التطوير خطة العمل بالمنطقة لبدء التطوير ، وأعمال تجهيز المنطقة لأعمال وضع الأسفلت وأعمال تركيب بلاط انترلوك وتركيب أعمدة ديكورية للإنارة، و رصف الشوارع الداخلية بمنطقة شباب المدينة، ودهان واجهات العمارات السكنية وزيادة المسطحات الخضراء.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية الالتزام بالخطة الزمنية للتطوير، وتنفيذ العمل على درجة كبيرة من الكفاءة، لافتا أن هناك متابعة ميدانية من جميع الأجهزة المختصة لمعدلات العمل أولا بأول، بما يساهم في سرعة إنجاز الأعمال، والاستمرار في تطوير جميع مناطق حي الزهور تباعا، مشيرا أن الهدف من رفع كفاءة المناطق السكنية بحي الزهور، هو تحقيق أعلى مستوى من الخدمات لأهالي الحي باعتباره أكثر الاحياء كثافة سكانية، وأحد أوجه التنمية المستدامة التي تشهدها بورسعيد مؤخرا ، كما وجه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بإزالة كافة الاشغالات التي تعيق الحركة المرورية وتشوه المظهر الحضاري،بمنطقة شباب المدينة بنطاق حي الزهور، وشدد على منع تواجد الاشغالات والمخالفات مرة أخرى، مؤكدًا متابعته المستمرة لهذا الملف، نظرًا لأهميته في الحفاظ على المستوى الحضاري وما يتم انجازه من أعمال تنموية بمدينة بورسعيد

تطوير منطقة قبضايا بحي الزهور

تشهد منطقة قبضايا بحي الزهور للمرة الأولى من نوعها خطة تطوير شاملة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المنطقة، حيث تشمل أعمال تطوير ورفع كفاءة المنطقة، رصف الطرق الداخلية بين العمارات السكنية وطلاء واجهات العمارات السكنية بلون موحد،، وتطوير شبكات الصرف الصحي وزيادة معدلات الإضاءة ووضع الانترلوك و شبكات تصريف الأمطار وصيانة أعمدة الاضاءة ، كما تشهد أيضا أعمال التطوير تخطيط الشوارع و الإهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والزراعية.

وأكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن منطقة قبضايا تعد أحدث منطقة تشهد اعمال تطوير ورفع كفاءة بحي الزهور، لافتاً أن بورسعيد تحقق حالياً نقلة نوعية فى مجال تطوير المناطق السكنية توازيا مع تطوير المشروعات فى العديد من المجالات، ووجه اللواء عادل الغضبان بالإسراع في معدلات العمل، وتكثيف الجهود لسرعة نهو الأعمال في أقرب وقت ، وأشار المحافظ أنه يتم تطوير عدد من الطرق بحي الزهور بالتوازي، لرفع كفاءة وتجميل الشوارع بحي الزهور والذي يعد أكثر الاحياء كثافة سكنية، مشددا على الالتزام بالخطة الزمنية المقررة للانتهاء من أعمال التطوير.

تطوير منطقة على بن أبي طالب بالزهور

وانطلاقا من قرار اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بشأن تنفيذ خطة شاملة للارتقاء بالمناطق السكنية القديمة، خاصة تلك الموجودة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية، ورفع كفاءة كافة الخدمات المقدمة للأهالي بهذه المناطق، تشهد منطقة على بن أبي طالب خطة تطوير البنية التحتية وجاري استمرار العمل في انشاء شبكة صرف صحي جديدة بمنطقة علي بن أبي طالب وكذلك ربط المنازل علي الشبكة الجديدة وذلك لانهاء مشاكل الصرف الصحي بهذة المنطقة، و في إطار أعمال تطوير المنطقة بالكامل، ومن المقرر أن يتم تطوير مناطق( خالد بن الوليد - عمر بن الخطاب -عثمان بن عفان) تباعا. للمرة الاولى من نوعها

وأشار المحافظ أن أعمال رفع كفاءة الصرف الصحي بمنطقة علي بن ابي طالب بدأت في الأول من شهر يوليو الماضي ، حيث بلغت التكلفة التقديرية للمشروع ٤٠ مليون جنيه، و من المتوقع إنهاء الاعمال بنهاية مارس العام القادم.

تطوير شارع 23_يوليو

حققت محافظة بورسعيد معدلات تطوير غير مسبوقة فى مجال النقل والطرق ، حيث شهدت أحياء المحافظة بصفة عامة أعمال رفع كفاءة وتطوير للطرق والميادين ساهمت بصورة كبيرة في أحداث السيولة المرورية ، وتحقيق مظهر حضارى لائق بالمحافظة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة على أرض بورسعيد .

وأكد محافظ بورسعيد ، ان بورسعيد شهدت خطة موسعة لتطوير الطرق لم تحدث من فترة كبيرة ، موضحا أن مشروع رفع كفاءة الطرق والميادين ببورسعيد يسير بالتوازى مع إنشاء مشروعات قومية فى كافة المجالات ، بما يحدث طفرة فى مجمل الخدمات المقدمة بالمحافظة .

وتتضمن الأعمال رفع كفاءة وتطوير شارع 23 يوليو بداية من حدود منفذ الجميل القديم بجوار نادي العاملين بالمحافظة، وصولا إلى استاذ النادي المصري بطول 2 كيلو و600 متر، وأشار محافظ بورسعيد أن المرحلة الأولى من أعمال تطوير شارع 23 يوليو، تأتي بطول كيلو 300 متر، وصولا إلى شارع عبد الهادي الحديدي، حيث شملت الأعمال توسعة وتجميل الطريق، وإقامة بلدورات وأعمال إنشاء بالوعات للأمطار وأعمدة ديكورية حديثة و كابلات وتعديل شبكات مرافق بالكامل للمنطقة، فضلا عن اعادة صياغة وتحديد الجزيرة في منتصف الطريق بالكامل بما يتناسب مع التوسعات المرورية المتوقعة، مع إقامة عدد 3 حارات مرورية يمينا ويسارا، وذلك بالتوازي مع طول الطريق بالكامل، وتتم الٱعمال تحت اشراف منطقة تعمير بورسعيد.

واكد المحافظ أنه جاري الانتهاء من المرحلة الأولى من الأعمال خلال الشهر القادم، وذلك بالتوازي مع تطوير سور الجبانات القائم، والذي يشهد أعمال إنشاء مقاعد للزائرين ومسطحات خضراء وأشجار وشبكات مياه، وزيادة اضاءة عامة بطول الطريق، لافتا أن هناك جهود مكثفة لسرعة انتهاء الأعمال في أقرب.

تطوير شارع السيد سرحان بحى الزهور

أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة ورصف الطريق وزيادة معدلات المسطحات الخضراء بامتداد الطرق ، و تهدف لتحقيق الإنسابية في حركة السيارات والمواطنين، من خلال توسعة الطريق وإعادة رصفه وزيادة معدلات الإضاءة، وإنشاء بالوعات للأمطار وإعادة تخطيط الشارع، وتأتي أعمال التطوير في إطار الخطة الشاملة لتطوير شوارع وميادين حى الزهور تماشياً مع كافة أحياء المحافظة، حيث وصل العمل لمراحل متقدمة استعدادا لافتتاح أعمال التطوير.

وأشار اللواء عادل الغضبان أن حى الزهور يشهد الآن خطة رصف وتطوير عالية الكفاءة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية، على غرار كافة أحياء بورسعيد، حيث تحقق بورسعيد حالياً نقلة نوعية فى مجال تطوير الطرق توازيا مع تطوير المشروعات فى العديد من المجالات.