بروتوكول تعاون بين محكمة النقض والأكاديمية الوطنية للتدريب.. صور

وأكد المستشار محمد عيد محجوب على المشاركة الفعالة للمرأة فى الهيئات القضائية وعلى اهتمام القيادة السياسية بدعمها.

استقبل اليوم المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بديوان محكمة النقض، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب والوفد المرافق لها فى أول زيارة لمحكمة النقض، وتناول اللقاء مجالات التعاون المختلفة وتبادل الخبرات ودور المرأة فى القضاء المصرى والتجربة الرائدة التى طبقتها المنظومة القضائية المصرية فى مجال عمل المرأة المصرية فى الهيئات القضائية.

كما أشار المستشار محمد عيد محجوب على أن مبدأ المساواة بين الجنسين كأحد أهداف التنمية المستدامة كان ولايزال فى بؤرة اهتمام المنظومة القضائية.

كما ثمنت الدكتورة رشا راغب التجربة الرائدة للمنظومة القضائية فى مجال دعم المرأة المصرية وإشراكها فى العمل القضائى.

وأبدى المستشار محمد عيد محجوب إعجابه بدور الأكاديمية فى تأهيل وتدريب رجال الدولة وتبادل الخبرات مع كافة أجهزتها.

كما تلى ذلك توقيع المستشار محمد عيد محجوب والدكتورة رشا راغب بروتوكول تعاون بين محكمة النقض والأكاديمية الوطنية للتدريب لتبادل الخبرات.

وحضر اللقاء المستشار حسنى عبداللطيف رئيس المكتب الفنى لمحكمة النقض، المستشار أحمد رفعت الأمين العام المساعد لمجلس القضاء الأعلى، المستشار خالد فاروق مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام.