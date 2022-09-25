بحمولة 6100 طن صودا كاوية.. ميناء غرب بورسعيد يستقبل السفينة DIEGO

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن أن موانىء شرق وغرب بورسعيد شهدت نشاطاً ملحوظاً فى حركة تداول السفن والحاويات المناولة حيث استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة DIEGO.

ترفع السفينة علم ايطاليا ويبلغ طولها 99 متراً بغاطس 6 أمتار وتصل الحمولة الكلية للسفينة 4407 طن ، حيث تتم عمليات الشحن وتحميل 6100 طن صودا كاوية.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول السفينة، تمهيداً لبدء عمليات الشحن على الرصيف مما يعزز قدرة الميناء على استقبال هذا النوع من السفن والذي يأتى انعكاساً للنجاحات التى أحرزتها موانىء المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية فى الخدمات المرتبطة باستقبال السفن وتداول البضائع، وكذلك تعزيز الشراكات الفاعلة مع القطاع الخاص لجذب الخطوط الملاحية للموانئ التابعة.