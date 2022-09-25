انتشال 23 جثة بعد غرق قارب فى نهر ببنجلاديش

وقال مساعد رئيس شرطة منطقة ناتوري في شمال غرب البلاد "شفيق الاسلام"- حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاحد، إنه تم انتشال 23 جثة حتى الآن ولا يزال رجال الأطفاء والغواصين يبحثون عن المفقودين.

ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن .