اليوم السابع
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الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:09 م
أكرم القصاص
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انتشال 23 جثة بعد غرق قارب فى نهر ببنجلاديش

الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:56 م
انتشال 23 جثة بعد غرق قارب فى نهر ببنجلاديش شرطة بنجلاديش - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت الشرطة في بنجلاديش غرق 23 شخصا على الأقل وفقدان العشرات بعد انقلاب قارب في نهر بالبلاد كانوا على متنه.

وقال مساعد رئيس شرطة منطقة ناتوري في شمال غرب البلاد "شفيق الاسلام"- حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الاحد، إنه تم انتشال 23 جثة حتى الآن ولا يزال رجال الأطفاء والغواصين يبحثون عن المفقودين.

ولم يذكر الراديو المزيد من التفاصيل حول هذا الشأن .

 


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