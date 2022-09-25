اليمن: إصابة 14 شخصا غالبيتهم من الأطفال إثر انفجار مقذوفات فى 3 محافظات

أ.ش.أ

أعلن المرصد اليمني للألغام عن إصابة 14 مدنيًا؛ إثر انفجار مقذوفات من مخلفات الحرب، 10 منهم من الأطفال؛ في حوادث منفصلة في ثلاث محافظات يمنية.

وأفاد المرصد - في بيان أوردته قناة (اليمن) الفضائية اليوم الأحد، بإصابة 10 أطفال نتيجة انفجار مقذوف من مخلفات الحرب في أثناء لهوهم في إحدى قرى منطقة "الجاح" بمديرية "بيت الفقيه" جنوب محافظة الحديدة الساحلية.

وأوضح أن مدنيين اثنين أصيبا بانفجار مقذوف من مخلفات الحرب في منطقة "مران" بمحافظة صعدة (شمالي البلاد)، لافتا إلى إصابة مدنيين اثنين، في حادثة مماثلة بمديرية "خب والشعف" بمحافظة الجوف.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية، قُتل وأصيب ستة مدنيين بينهم أطفال؛ جراء انفجار ألغام حوثية في حوادث منفصلة بمحافظتي الحديدة، والبيضاء باليمن