المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الشروع في قتل جاره لخلافات الجيرة بالسلام

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بالسجن المشدد 6 سنوات على عاطل، وذلك بتهمة الشروع في قتل جاره وحيازة سلاح أبيض، بسبب خلافات الجيرة فى السلام.

كشف أمر الإحالة الصادر ضد المتهم، أنه شرع في قتل جاره المجني عليه عامل، مع سبق الإصرار، حيث استخدم المتهم في الواقعة سلاحا أبيض "سكين"، وذلك أثناء تشاجره معه داخل مقهي أسفل مسكنه، محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي، بعد طعنه فى قدمه باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته، ثم فر هاربا.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام، بلاغا من الأهالي، بسقوط المجني عليه غارقا في دمائه، وبالانتقال لمحل الواقعة تبين نشوب مشاجرة، وتم إسعاف المجني عليه واتهم جاره في الشروع بقتله لخلافات سابقه بينهما .

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى مرتكب الواقعة، وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الامن من للقبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وارشد عن السلاح المستخدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.