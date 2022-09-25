"الكويت" تقود هبوط بورصات الخليج بختام تعاملات أولى جلسات الأسبوع

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصات الخليج ، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، على رأسها مؤشر السوق العام لبورصة الكويت بنسبة 2.69% خاسرًا 200.04 نقطة ليغلق عند مستوى 7244.09 نقطة.

بورصة السعودية

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 2.61% خاسرًا 299.71 نقطة ليغلق عند مستوى 11161.38 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.92% خاسرًا 389.20 نقطة ليغلق عند مستوى 19875.93 نقطة، وبلغ حجم التداول 128.3 مليون سهم بقيمة 4.4 مليار ريال.

وهبط 21 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها السلع طويلة الأجل بنسبة 4.28%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 3.93%، يليه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.79%، ثم قطاعي الاستثمار والتمويل والسلع الرأسمالية بنسبة 3.48%، 3.42%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 3.31%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 3.04%.

وقفزت 10 أسهم خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "أسمنت حائل" بنسبة 8.02%، ثم سهم "دله الصحية" بنسبة 3.26%، ثم سهم "رعاية" بنسبة 2.64%، وتراجع 203 سهمًا على رأسها سهم "الإنماء طوكيو" بنسبة 8.92%، ثم سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 8.47%، ثم سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 7.66%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 368.7 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 2.69% خاسرًا 200.04 نقطة ليغلق عند مستوى 7244.09 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.48% خاسرًا 206.12 نقطة ليغلق عند مستوى 8121.87 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 3.47% خاسرًا 194.42 نقطة ليغلق عند مستوى 5400.54 نقطة، وهبط مؤشر رئيسي 50 بنسبة 3.58% خاسرًا 205.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5544.46 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 209.2 مليون سهم بقيمة 57.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 14111 صفقة، وهبط 12 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 9.60%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 5.34%، يليه قطاع الخدمات المالية بنسبة 4.99%، ثم قطاع العقار بنسبة 3.02%، ثم قطاعات المواد الأساسية، والاتصالات، والبنوك بنسبة 2.75%، 2.19%، 2.11%، على التوالي، ثم قطاعي التأمين، والمنافع بنسبة 1.15%، 1%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.89%، وأخيرًا قطاعي السلع الاستهلاكية، والتكنولوجيا بنسبة 0.2%، 0.13%، على التوالي.

بورصة البحرين

ونزل المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.40% خاسرًا 27.07 نقطة ليغلق عند مستوى 1900.99 نقطة، وبلغ حجم التداول 1.4 مليون سهم بقيمة 843.7 ألف دينار بحريني، وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 390.51% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 7.36%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 37.64% بضغوط هبوط سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، بنك البحرين والكويت بنسبة 9.41%، 1.01%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 13.88% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.63%.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بنسبة 1.52% خاسرًا 192.08 نقطة ليغلق عند مستوى 12451.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 124.3 مليون سهم بقيمة 319.2 مليون ريال عبر تنفيذ 8827 صفقة، وتراجع 45 سهمًا، وارتفع سهمين، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الصناعات بنسبة 2.89%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.94%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.71%، ثم قطاعي البنوك والخدمات المالية، والتأمين بنسبة 1.05%، 1.01%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.98%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.84%.