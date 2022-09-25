اليوم السابع
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القوات المسلحة تنظم زيارة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمدينة مصر للألعاب الأولمبية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 04:06 م
القوات المسلحة تنظم زيارة لرئيس اللجنة الأولمبية الدولية لمدينة مصر للألعاب الأولمبية خلال الزيارة
كتب زكى القاضى

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نظمت القوات المسلحة زيارة  لتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية الجديدة، رافقه خلالها الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى 
رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية والدكتور مصطفى براف رئيس اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية، وذلك فى إطار المتابعة الميدانية للنهضة التى تشهدها الدولة المصرية فى مجال المنشآت الرياضية ذات المواصفات الأولمبية والبارلمبية " قادرون بإختلاف " لمختلف الألعاب الرياضية تقديراً لأهمية الرياضة كونها من أهم أسباب نهضة الشعوب وتقدمها .
 
وشاهد الوفد فيلماً تسجيلياً تضمن مراحل إنشاء مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية وما تضمنه من ملاعب ومنشآت رياضية وإدارية، والتى روعى فى تصميمها إتباع أرقى التصميمات الهندسية ومعايير الجودة العالمية فى ذلك المجال ، كذلك عدد من الأنشطة الرياضية التى أقيمت عليها مؤخراً .
 
وقام الوفد بجولة داخل المدينة الجديدة إستمع خلالها لشرح مفصل لأهمية المدينة وإمكانياتها التى تمكنها من استقبال كافة المسابقات الأولمبية الدولية بما يسهم فى خلق كوادر رياضية مميزة بمختلف الألعاب .
 
من جانبه أشاد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بالمستوى الراقى التى تتميز به مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية الجديدة بما يؤهلها للظهور بالمظهر المشرف خلال استقبالها كافة المسابقات التى ستقام عليها مستقبلياً .
 
فيما وجه وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما تبذله من جهود للإنتهاء من كافة المشروعات القومية التى تشرف عليها فى أزمنة قياسية وبأقصى كفاءة ممكنة بما يخدم رؤية الدولة المصرية للحفاظ على ريادتها فى كافة المجالات .

القوات المسلحه

الجيش المصرى

المدينه الاوليمبية



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