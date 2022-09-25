القبض على المتهمين بسرقة مبلغ مالي من داخل أحد المنازل في الوراق

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل وابن عمها وزوجته، لاتهامهم بسرقة مبلغ مالي من شقة زوج المتهمة الأولى بالوراق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص أفاد فيه باكتشافه سرقة مبلغ مالي من شقته بالوراق، وبسؤال زوجته ذكرت أن سيدة قامت بتخديرها واستولت على المبلغ المالي.

بإجراء التحريات تبين أن زوجة مقدم البلاغ اتفقت مع ابن عمها وزوجته على الاستيلاء على المبلغ المالي، وادعاء سرقته على يد سيدة مجهولة.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.