اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الصرف الصحي بالإسكندرية يشدد على استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة

الأحد، 25 سبتمبر 2022 10:30 ص
الصرف الصحي بالإسكندرية يشدد على استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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عقد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اجتماعا بأعضاء اللجنة العليا للتدريب بالشركة، والمكونة من رؤساء القطاعات ومديري العموم بالشركة، والتي تهدف إلى إعداد وتدريب العاملين وتأهيلهم في النواحي الفنية والإدارية والثقافية، واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لمواكبة التطورات في مجال الصرف الصحي.
 
وأكد "نافع" خلال الاجتماع، على أن التدريب هو الأساس في تطوير منظومة العمل داخل الشركة، وذلك من خلال الدورات المتخصصة للمهندسين والفنيين، والتخصصات المختلفة الأخرى، وضرورة عمل بروتوكولات مع الجامعات والأكاديميات والمراكز التعليمية والبحثية المختلفة، وتطبيق التدريب الميداني لجميع العاملين مما له كبير الأثر في الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وأشاد بمجهود قطاع الموارد البشرية والتدريب في تأهيل الخريجين والطلاب لسوق العمل، من خلال تدريبهم بداخل الشركة.

 


الاسكندرية

الصرف الصحى

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