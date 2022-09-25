السيطرة على حريق نشب بحوش بساقلتة بسوهاج دون حدوث إصابات

سوهاج محمود مقبول

تسبب تطاير شرر من فرن بلدى بحوش بدائرة مركز شرطة ساقلته شرقى محافظة سوهاج في نشوب الحريق بالحوش وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية بسوهاج ولا توجد بخسائر بالأرواح وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من "البوص".

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بنشوب حريق بحوش بدائرة مركز شرطة ساقلته وتمت السيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية وتمت عملية التبريد والحد من إنتشاره.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد أحمد فريد رئيس فرع بحث الشرق والرائد أحمد الكاشف رئيس وحدة مباحث مركز شرطة ساقلته بنشوب حريق بحوش دائرة المركز وتبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو أيمن م ا ع 44 سنة عامل ويقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكور بمضمون قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق تطاير شرر من فرن بلدي وأضاف بإحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.