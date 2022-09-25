السجن 4 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في الحشيش وإحراز سلاح نارى بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "خ.ج.س" عامل، بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بالاتجار فى الحشيش، كما عاقبته بالسجن سنة واحدة مع الشغل، بتهمة إحراز سلاح نارى بدون ترخيص، واستعراض القوة بدائرة مركز المراغة.



صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق، وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.



تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز المراغة، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المراغة، مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من قطع الحشيش كانت معدة للبيع، كما تم ضبط سلاح نارى بحوزته أثناء استعراض القوة والعنف، وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

